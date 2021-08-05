МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Оборот гостиниц, санаториев и заведений общепита Краснодарского края в мае и июне превысил аналогичные показатели 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Туроператоры рассказали, как россияне реагируют на пожары в Турции

Отмечается, что больше всего рост интереса к курортам Кубани отразился на обороте гостиниц: их оборот в мае-июне увеличился по сравнению с теми же месяцами 2019 года более чем в полтора раза, до 16,4 миллиардов рублей. В 2020 году этот показатель за тот же период составил лишь 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому стал действовавший тогда локдаун — сезон в прошлом году фактически начался только в июле.

Отмечается, что доход санаторно-курортных организаций Краснодарского края в мае-июне 2021 года достиг 5,8 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в 2019-м. Оборот заведений общепита вырос более чем на 11%, до 12,5 миллиардов рублей.



