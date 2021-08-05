КАИР, 5 авг — ПРАЙМ. Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Туроператоры оценили спрос россиян на туры в Египет и Турцию

Посол отметил, что если позволит ситуация с пандемией, интенсивность авиарейсов станет быстро нарастать. По его словам, возобновлению авиарейсов предшествовала серьезная подготовка с обеих сторон.

"России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности. Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых", — написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости. Индустрия туризма и развлечений: всё очень плохо

По его словам, возобновление авиасообщения откроет огромные возможности для взаимодействия между странами в туристической сфере.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.

Посол отметил, что в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта до весны 2022 года будут организованы еще более 100 мероприятий в обеих странах, которые позволят россиянам и египтянам лучше узнать и понять друг друга.

В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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