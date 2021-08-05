МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Вопрос об эвакуации отдыхающих россиян с территории Турции в связи с пожарами на сегодняшний день не прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Цены на проживание в отелях Турции стремительно растут

"В настоящее время властями Турецкой Республики принимаются все необходимые противопожарные меры для обеспечения безопасности иностранных туристов", — заявили в министерстве.

"Основные курортные провинции Турции Анталья и Мугла остаются под контролем соответствующих служб все зоны риска. Вопрос об эвакуации отдыхающих россиян с территории Турецкой Республики МИД России на сегодняшний день не прорабатывается", — добавили в МИД.