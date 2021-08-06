МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Туризм в Греции восстанавливается после 2020 года, когда пандемия коронавируса подорвала туристическую отрасль, — сейчас открылись практически все отели, растет турпоток, хотя туристов из России намного меньше, чем два года назад, рассказал РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Морские порты России просят власти пустить иностранных туристов

"Если брать только туризм из России, то невозможно сравнивать нынешний год и 2019 год. Потому что открыли его ограниченно, есть лишь ограниченные разрешения на полеты. Поэтому потоки из России маленькие. Если в 2019 году на Крите было более 270 тысяч россиян, то в этом году их будет не больше 20-30 тысяч", — сказал Харитидис.

В 2020 году регулярное авиасообщение между Россией и Грецией было прервано, частично его восстановили лишь в феврале 2021 года. С июня количество рейсов было увеличено, однако чартерных рейсов между Россией и Грецией нет.

Отвечая на вопрос о возможности увеличения числа авиарейсов из России, Харитидис сказал, что даже если их добавят, не факт, что многие туроператоры решатся воспользоваться ими, так как турсезон скоро завершается. "В октябре туристы из России немного ездят", — сказал Харитидис. Цены на проживание в отелях Турции стремительно растут

"Нет смысла ставить короткую цепочку. Чем короче цепочка, тем дороже билет. И финансово нет смысла. Тем более, что сейчас открылся Египет. Туроператорам нет смысла ставить Грецию, потому что на короткий период это невыгодно", — пояснил он.

Что касается ситуации с туризмом в Греции в целом, если брать не только Россию, то она улучшается, отметил он.

"В целом туризм очень хорошо идет. Сейчас очень хорошо идет. Я сейчас жду статистику аэропорта Ираклион за июль и потом за август. Но на конец июля и на август 80% от 2019 года уже набрали. Многие отели на весь август заказаны полностью. Как только разрешили Англии летать, резко выросло бронирование. Германия шла хорошо, а Англии не было. Практически все крупные и значимые отели на Крите, на Родосе, на Корфу стоят на стопе. Все констатируют тот факт, что показатели конца июля и августа составляют примерно 80% от доковидных времен. Но одним июлем и августом сыт не будешь", — заметил представитель туроператора.

Комментируя данные Банка Греции по туризму за январь-май 2021 года, которые показали значительный спад даже по сравнению с 2020 годом, Харитидис сказал, что сейчас ситуация выровнялась.

По его оценке, 15 миллионов туристов в этом году в Греции вряд ли будет, поскольку туристический сезон страна открыла поздно — 14 мая.

"Они (15 миллионов) не успевают приехать. Но 11-12 миллионов туристов, скорее всего, будет. Мне кажется, довольно поздно началось все с туризмом", — сказал туроператор. Эксперты узнали, что пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Хорошо обстоит дело и у отелей: если в прошлом году открылась половина, то сейчас — практически все значимые отели, сказал Харитидис.

"В прошлом году и многие значимые отели не работали. Сейчас не открылись маленькие отели, какие-то апартаменты, потому что им трудно было конкурировать по ценам. Сейчас все открыто, все заполнено", — сказал Харитидис.

"Туризм восстанавливается, и даже отельеры начинают говорить о том, что думают поднимать цены. Хотя это нереально", — сказал он.

По его словам, среди туристов в основном иностранцы, но в этом году и греки активно ездят. S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете

Что касается эпидемиологической ситуации и коронавируса среди туристов, то с этим проблем нет, сказал Харитидис.

"Мы приняли сейчас порядка 37 тысяч туристов в общей сложности, из России и других стран, с которыми работаем. У нас было восемь случаев коронавируса. Один румын заболел в день вылета из Греции и был помещен в ковидный госпиталь. Остальные туристы прилетели с коронавирусом. Очень мало случаев. И аэропорт Ираклиона тоже говорит, что случаев мало", — сказал глава компании.

Харитидис отметил постоянные изменения ситуации.

"Все меняется. Например, Израиль на прошлой неделе внес Грецию в карантинный список, и туристы, которые возвращаются из Греции, будут находиться на карантине. Англичане, наоборот, открылись. Не видно логики во всех этих решениях, тем более что они вводятся на одну неделю, потом снимаются, потом дополняются. Какая-то чехарда", — сказал он.