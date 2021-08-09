МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Пользователям рассказали, когда необходимо перезагрузить смартфон

В Бахрейн можно будет летать по маршруту Москва–Манама с частотой два рейса в неделю. В Доминикану будет выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. В Молдавию будет три рейса в неделю по маршруту Москва-Кишинев.

Также Россия с понедельника увеличивает с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва-Дамаск.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

Сейчас, помимо трех новых стран, уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.

Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки снова приостановлены.

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