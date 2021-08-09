МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Говоря об ослаблении валюты, важно упомянуть горизонт, на котором возможны те или иные колебания. Рубль уже "рухнул" в прошлом году, став главным аутсайдером на рынках ЕМ, что во многом было связано именно с геополитическими рисками. С 2014 года в российской валюте в целом "политическая" риск-премия превышает "энергетическую", что делает рубль зависимым не только от сырьевых рынков, но и от мировых политических решений. А это во многом менее предсказуемо. Однако на данный момент оснований для дальнейшего снижения рубля не наблюдается, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года", — добавляет он.

Не так страшен август: когда ждать новую девальвационную волну рубля

"В то же время индикаторов, свидетельствующих о росте неопределённости в этой сфере, на данный момент не наблюдается", — подчеркивает эксперт.

В экономическом плане на данный момент нет причин для беспокойства: российская валюта колеблется в диапазоне 72–75 рублей за доллар, что соотносится с прогнозами аналитиков.

На горизонте до конца августа возможны некоторые колебания, так как традиционно среди инвесторов август считается "плохим" месяцем для рубля. Это связано с выплатами российскими компаниями дивидендов, которые в случае попадания в руки иностранных акционеров могут быть конвертированы в валюту, однако серьезных отклонений от целевого диапазона аналитик не ожидает.