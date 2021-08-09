МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. АТОР (Ассоциация туроператоров России) уточняет услвия открытия границ и приавла въезда российских туристов в Испанию и Италию, пишут "Известия".

Россияне рассказали, почему решили поехать в Египет после перерыва

Газета сообщает со ссылкой на своего собеседника, что представительства Испании и Италии уже начали выдавать визы россиянам, хотя границы по-прежнему закрыты и есть сложности с признанием вакцин российского производства в странах Евросоюза.

При этом Горин не исключил, что еще несколько лет путешествовать придется, предъявляя те или иные документы. В АТОР считают, что сферу туризма надо подготовить незамедлительно, еще до открытия границ.