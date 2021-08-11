МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Экспериментальный эко-кемпинг, в котором единовременно могут разместиться до 10 человек, начал работу в Крыму, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида". Глава Крыма заявил об отсутствии рисков дефицита питьевой воды в регионе

"Проект экспериментальный – всего четыре эко-номера и три сотрудника. Это некая испытательная площадка, на которой мы с нашими партнерами отработаем на практике весь комплекс решений по снижению воздействия на природу и окружающую среду. Сверхзадача – создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе", — приводятся в сообщении слова советника руководителя арт-кластера "Таврида", президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

Проект эко-кемпинга реализуется совместно с Национальной резервной корпорацией Александра Лебедева, которая более 20 лет работает в сфере туризма (в составе корпорации отели, аквапарки и клиники в большой Алуште).

"У меня есть желание сделать Крым первой в России "зеленой" территорией – с экологичным транспортом, электромобилями, судами на электроэнергии, кафе здорового питания. И, в том числе, c "зелеными" отелями. Новый эко-кемпинг – это проба пера, мы обкатываем концепцию, чтобы в дальнейшем создать сеть таких объектов", – цитирует пресс-служба Лебедева.

Важной частью проекта будет органическое земледелие, сообщил директор эко-кемпинга Тимур Акишев. В планах – выращивание овощей для гостей и персонала кемпинга, при этом органические отходы планируется использовать как удобрение для растений. Весь пластиковый мусор пойдет на переработку. Проект получил поддержку министерства курортов и туризма Крыма как нового формата отдыха в Крыму.

Эко-кемпинг может принять до 10 гостей одновременно. Каждый из четырех эко-номеров находится в отдельном шатре с видом на море. Шатры выполнены из экологичных материалов и установлены на сваях, чтобы сохранить почвенный покров. Стоимость за отдых (на данный момент) в сутки в номере класса "стандарт" на двоих – 5 тысяч рублей, Family (3 места) – 7,2 тысячи. В стоимость входит возможность посещения территории арт-кластера "Таврида".