ХУРГАДА (Египет), 12 авг — ПРАЙМ. Шестилетнее отсутствие россиян на курортах Египта повлияло на ассортимент предлагаемых услуг, свои коррективы в систему обслуживания и размещения туристов внес и коронавирус, но сейчас пошли сдвиги в лучшую сторону, рассказали РИА Новости представители отрасли. Egypt Air запускает новые рейсы между Египтом и Москвой

"Мы очень скучали. Целых шесть лет не было российского рынка и туристов. Ведь все знают, что Египет раньше жил в основном за счет русского рынка. Было очень тяжело в начале, но потом мы привыкли и смирились", — поделилась руководитель по маркетингу компании "Санрайз", управляющей пятизвездочным отелем в Хургаде, Ирина Вакульская.

Она отметила, что после приостановки авиасообщения с Россией в 2015 году значительно уменьшилось количество гостей на египетских курортах, сократился ассортимент блюд на шведских столах и развлекательных мероприятий.

"Когда Россия закрыла границы, вслед за ней их закрыли и многие другие страны, практически вся Европа. Кто-то дольше, кто-то меньше, но многие перестали тогда летать. Отельеры пытались загрузить гостиницы за счет местного рынка. Все надеялись, что это не продлится долго, но к сожалению, продлилось", — рассказала Вакульская, добавив, что, как и многие, их сеть отелей удержалась на плаву за счет египетских туристов.

В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

"Через какое-то время ситуация стала улучшаться, страны потихоньку открывали границы. Загрузка начала увеличиваться. Но многие отели, которые были на сто процентов загружены русским рынком, закрылись вообще. Сейчас пошли сдвиги, и мы надеемся на светлое будущее", — отметила она, выразив надежду, что дальнейшее расширение авиасообщения и чартеров из России позволит туристической отрасли Египта заработать в полную силу и ожить отелям.

По словам Вакульской, в ряде гостиниц к россиянам и вовсе особый подход, в частности ее отель "дает по максимуму привилегии туристам из СНГ — им предоставляются особые условия, начиная с халатов и тапочек до a la carte ресторанов и баров с напитками премиум".

"Российский рынок для нас открылся недавно — 9 августа. Запущено по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В ближайшее время мы ожидаем увеличения гостей из России", — сказал в свою очередь управляющий директор отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым. Он отметил, что с возобновлением авиасообщения с Россией и увеличением турпотока ассортимент и блюд, и развлечений в отелях Египта восстанавливается и расширяется.

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сейчас из-за коронавирусных ограничений египетские отельеры могут заполнять до 75% номерного фонда.

"Две недели назад загрузка отелей была разрешена до 50%, а сейчас уже 75%. Мы постепенно выходим на нормальный трафик", — отметил Йылдырым.

Он добавил, что на сегодняшний день все работники сферы туризма на египетских курортах вакцинированы двумя дозами AstraZeneca, благодаря чему на территории отелей и пляжей туристы могут ходить без масок.

Вакульская рассказала, что в ресторанах отеля по противокоронавирусным правилам размещение за столиками не должно превышать шести человек, а стеклянные стаканы и кружки заменены на пластиковые в номерах, ресторанах и барах.

Еще в аэропорту туристы предъявляют либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также заполненную декларацию о состоянии здоровья, которую выдают в самолете. Вопросы в форме стандартные – имеются ли признаки коронавируса, контактировал ли пассажир в последние две недели с больными коронавирусом.