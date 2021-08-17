МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В числе тех стран, которые облюбовали себе для отдыха российские богачи, названы Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. Об этом стало известно из интервью, который дал генеральный директор туроператора Space Travel Артура Мурадяна Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам эксперта, помимо Мальдивских и Сейшельских островов, которые являлись "основными драйверами продаж" во второй половине лета, обеспеченные россияне начинают активно интересоваться люксовым отдыхом в Греции. При раннем бронировании отелей выгода может составить до 30%. В туриндустрии спрогнозировали, насколько снизится цена путевок в Египет

Мурадян посоветовал "не ждать снижения стоимости проживания перед началом сезона из-за недостаточной загрузки, как это часто происходит в бюджетных отелях. Можно быть уверенным в выгоде ранней покупки".

Помимо этого, россиянам дали совет бронировать отпуск на Мальдивах или Сейшелах заранее, так как "возможность найти для себя нужный вариант размещения на пиковый период" выше, чем перед началом зимнего сезона. По мнению Мурадяна, в октябре-ноябре остаются только самые дорогие и неподходящие варианты.

Эксперт уверен, что в осенний и зимний сезоны одним из самых массовых туристических направлений премиум-сегмента будет ОАЭ. Что же касается спроса на бюджетные туры в Эмираты, то он, наоборот, скорее всего сократится из-за возобновления авиасообщения с Египтом.