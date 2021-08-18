МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Бангкок принципиально разрешил привитым вакциной "Спутник V" въезжать в отдельные туристические районы страны, о сроках будет сообщено позднее, заявило в среду посольство России в Таиланде. В туриндустрии спрогнозировали, насколько снизится цена путевок в Египет

"В связи с поступающими вопросами о том, могут ли россияне, вакцинированные "Спутником V", въезжать в отдельные туристические районы Таиланда (так называемые "песочницы"), хотели бы отметить следующее. В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — заявили в посольстве.

"Детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами", — говорится в сообщении, которое размещено в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что подробная информация о доступных туристических районах Таиланда, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.