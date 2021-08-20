МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику, спрос на путевки в которую вырос на 225% по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказали "Известия" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что есть предложения недельных туров в Доминикану на двоих за 117 тысяч рублей, при этом отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже. АТОР ожидает трехкратного роста турпотока из России в Египет

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные авиаперевозки. "Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации", — пояснил он.

Горин отметил, что с момента открытия регулярного авиасообщения между Россией и Доминиканой 9 августа рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой. Вице-президент АТОР также рассказал, что сейчас недельные туры в Доминикану в отеле "четыре звезды" можно найти за 120-140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с Турцией и Египтом. Если же выбирать не "все включено", а только завтрак, то цена составит 117 тысяч рублей.