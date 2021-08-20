МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении ряда новых ограничительных мер в стране из-за распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. Россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции и Египту

Отмечается, что среди нововведений перечислены ПЦР-тесты для непривитых граждан, которые захотят посетить кинотеатр или концертный зал, а также для педагогов и учащихся.

"Когда начнется новый учебный год, мы попросим учителей и других сотрудников учреждений, которые не прошли вакцинацию, проходить ПЦР-тесты два раза в неделю", — сказал Эрдоган.

Помимо прочего, президент подчеркнул, что исследования по вакцинации будут проводится на добровольной основе.