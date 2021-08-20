МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов — по 30 в каждый из городов, сказал посол Египта в Москве Ихаб Наср. Россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции и Египту

Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточняли ранее в штабе, речь, в частности, идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

"Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли. Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27 числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, и 30 рейсов в Хургаду, по 30 рейсов", — сказал Наср в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Как отметил дипломат, возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений Каира и Москвы а также важно для экономик обеих стран, потому что туризм создает новые рабочие места. По его словам, после возобновления авиасообщение между странами будет ежедневным.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.