МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российским туристам предлагают в бархатный сезон слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на экспертов портала Tourdom.ru.

Специалисты сервиса проанализировали тарифы на перелеты разных авиакомпаний.

Итак, самый бюджетный авиабилет в одну сторону с багажом из Москвы в Варну с вылетом из аэропорта Шереметьево 31 августа будет стоить туристу в 3310 рублей. Время в пути — около 2,5 часа. то чартерный перелет авиакомпании Bulgaria Air.

Добавляется, что билет туда-обратно по этому направлению обойдется в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. Отдельно — за 8913 рубля — можно оформить багаж весом до 23 кг. Перелеты на этом маршруте будут выполняться российской авиакомпанией S7.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Болгарией после перерыва из-за пандемии коронавируса 28 июня 2021 года.