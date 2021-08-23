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Россиянам предлагают слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей
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Российским туристам предлагают в бархатный сезон слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на экспертов портала Tourdom.ru. Специалисты сервиса... ПРАЙМ, 23.08.2021
отпуск, отдых, курорты, болгария, россия, путешествие, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российским туристам предлагают в бархатный сезон слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на экспертов портала Tourdom.ru.
Специалисты сервиса проанализировали тарифы на перелеты разных авиакомпаний.
Итак, самый бюджетный авиабилет в одну сторону с багажом из Москвы в Варну с вылетом из аэропорта Шереметьево 31 августа будет стоить туристу в 3310 рублей. Время в пути — около 2,5 часа. то чартерный перелет авиакомпании Bulgaria Air.
Добавляется, что билет туда-обратно по этому направлению обойдется в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. Отдельно — за 8913 рубля — можно оформить багаж весом до 23 кг. Перелеты на этом маршруте будут выполняться российской авиакомпанией S7.
Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Болгарией после перерыва из-за пандемии коронавируса 28 июня 2021 года.