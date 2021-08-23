Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки граждан
МИД РФ: Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки граждан
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия и Венгрия перешли к практической проработке по снятию ограничений на поездки граждан двух стран, сообщил МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в Венгрию.
Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Лавров посетит Венгрию 24 августа.
"Опираясь на сложившийся конструктивный характер двусторонних отношений, России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V". Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня текущего года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию", — говорится в сообщении МИД РФ.
https://1prime.ru/tourism/20210823/834512580.html
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