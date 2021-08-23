МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия и Венгрия перешли к практической проработке по снятию ограничений на поездки граждан двух стран, сообщил МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в Венгрию. Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отпуска

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Лавров посетит Венгрию 24 августа.

"Опираясь на сложившийся конструктивный характер двусторонних отношений, России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V". Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня текущего года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию", — говорится в сообщении МИД РФ.