МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Морские курорты Турции останутся самыми востребованными у российских туристов до конца октября, если не восстановится полноценное чартерное авиасообщение с курортами Египта, считают опрошенные РИА Новости представители туристической отрасли.

"Если полноценное чартерное авиасообщение с курортами Египта не откроют, то лидером до конца октября останутся морские курорты Турции", — сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В Tez Tour согласились и отметили, что в конце августа и первой половине осени основной спрос сфокусирован на Турции. "Также высоко востребованы Греция и Кипр. Египет из-за отсутствия чартерных рейсов массовым на настоящий момент не стал", — говорят в компании.

В свою очередь в Anex Tour подчеркнули: "Турция давно стала круглогодичным направлением, поэтому на осень продажи также активны". Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию

Среди экскурсионных туров вновь на первом месте Турция, но уже со своей столицей. "Стамбул вновь на первом месте, как и в прошлом году. Это происходит из-за закрытых границ с традиционными экскурсионными направлениями, такими как Чехия, Италия, Финляндия и другими странами Северной Европы. Конкурентов у Стамбула практически нет", — рассказали в "Интуристе".

В Anex Tour, в свою очередь, заметили увеличение турпотока в сторону Карибского региона — Доминикана, Мексика и Куба, ввиду снятия ограничений на полеты.

"По нашим программам произошло увеличение рейсов до ежедневных с сентября как из Москвы, так и добавление новых чартерных программ из пяти регионов с октября. Мы ожидаем, что спрос будет расти на карибские направления, Мальдивы и Египет", — сказали в туроператоре.

"До конца лета ждать серьезных изменений на туристическом рынке не приходится. В настоящий момент можно отметить традиционный спад спроса в связи с приближением 1 сентября, когда большинство туристов с детьми старается вернуться из отпусков домой. В этом сезоне данная тенденция ощущается еще острее, чем в предыдущие годы", — добавили в Tez Tour.