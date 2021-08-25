МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цены на пляжный отдых в начале сентября рекордно снизились — причем как на российских курортах, так и на зарубежных. Туроператоры считают, что это связано с тем, что семьям в сентябре не до отпусков, они провожают детей в сады и школы, а к морю в эту пору едут в основном пенсионеры, одиночки и бездетные пары. А у этого контингента совсем другие пожелания к отдыху и они не собираются тратиться на то, что им не нужно. Подробнее о том, какие курорты подешевели и почему, рассказал "МК" со ссылкой на своих турэкспертов. Египет опроверг дискриминацию россиян при досмотре в аэропортах

Самый доступный морской отдых в первую неделю сентября — в Турции, 10-дневный пакетный тур на двоих с вылетом 1-7 сентября, в который входит перелет, трансфер, страховка и отель 3 звезды с питанием "все включено", сейчас можно купить всего за 39 650 рублей (в конце августа самый дешевый тур в Турцию обходился в 54,9 тысяч рублей на двоих).

"Люди, готовые спокойно отправиться к морю в первую неделю нового учебного года, как правило, не склонны переплачивать за отель потому что там есть, к примеру, детская анимация, няни, горячие полдники и так далее — им все это не нужно", — отметили в столичной турфирме. Турецкие отели среагировали моментально, снизив цены за счет того, что сентябрьским гостям не потребуется.

"Турки понимают, что ничем, кроме снижения цен, им туристов не привлечь, ведь у них уже все курорты находятся в красной зоне по коронавирусу и введены дополнительные ограничения. И на внутреннего туриста рассчитывать не приходится, 6 сентября их школьники и студенты тоже начинают учебу, а родители традиционно будут рядом с ними", — отметили турэксперты.

К тому же стоит помнить и о том, что с нового турецкого учебного года появились новые ограничения для туристов: с 6-го сентября все непривитые туристы обязаны сдавать ПЦР-тест перед посещением любого общественного мероприятия, включая концерты, кинотеатры и театры, а также при пользовании общественным транспортом (результаты теста действительны 48 часов). При планировании междугородних поездок внутри Турции на самолётах, автобусах, поездах или другом виде общественного транспорта даже туристам необходимо получить HES-код. Туроператоры назвали главного конкурента морских курортов Турции

Второе место по удешевлению после Турции среди зарубежных курортов занимает Кипр: в сравнении с августом минимальная цена на тур с вылетом на остров в начале сентября упала на 60%. Теперь на двоих за 10 дней можно заплатить порядка 70-74 тысяч рублей. Что же касается российского юга, здесь заметнее всего упали цены на туры в Анапу с вылетами в начале сентября (на 40% дешевле, чем в августе) и в Сочи (на 23,5%).

Туроператоры также уточнили, что цены на Крым и Абхазию снизились, но самый дешевый тур в Крым все равно на целую треть дороже самого дешевого тура в Анапу. И это тоже разумно, ведь привлекательность затопленной Анапе могут вернуть только дешевые путевки.