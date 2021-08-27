МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, с 1 сентября заезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы "Пхукетская песочница" и "7+7", без обязательного прохождения 14-дневного карантина, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов. Росавиация выдала разрешения летать на курорты Египта семи авиакомпаниям

"Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября. Это значит, что с этой даты туристам, привитым двумя дозами вакцины Sputnik V, разрешен въезд на остров Пхукет и в другие зоны "песочницы" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", — сказал дипломат.

"Туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE), но на Пхукет они уже смогут заезжать без карантина — при условии соблюдения всех действующих в зонах "Пхукетской песочницы" правил эпидемиологической безопасности", — добавил Соснов.