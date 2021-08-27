МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Штраф для Booking.com, который на компанию наложила Федеральная антимонопольная служба России, может в результате привести к снижению цен на гостиничные услуги в стране, прокомментировал РИА Новости директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов. Booking намерен обжаловать решение ФАС

"Если штраф подействует, на рынке гостиничных услуг можно ожидать снижения цен именно за счет уменьшения дохода от этой монополистической деятельности компании Booking.com, активизируется конкуренция, ценовое предложение на рынке будет гибче реагировать на изменение спроса — как результат, рынок будет лучше удовлетворять интересы потребителей", — сказал Иванов.

ФАС в четверг сообщила, что наложила на Booking.com, управляющую одноименным сервисом бронирования отелей, оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В компании заявили РИА Новости, что разочарованы решением о штрафе и намерены его обжаловать.

Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба выдавала предписание, требуя от сервиса исключить из договоров с гостиницами условия о паритете цен. В четверг ФАС сообщила, что компания это предписание не исполнила. Суд отклонил апелляцию HeadHunter в споре с ФАС

Собеседник агентства указал, что в Европе, в частности в Германии, где выносились подобные решения против Booking, регуляторами устанавливались похожие запреты. "Решение ФАС принято в русле складывающейся мировой практики, когда антимонопольные органы стремятся снять устанавливаемые цифровыми платформами ограничения на свободное установление цен участниками их экосистем", — отметил Иванов.

Он считает, что регулятор также может направить свой фокус на другие сферы — на деятельность агрегаторов рынка авиабилетов, финансовых услуг, объектов недвижимости. "Все подобные агрегаторы могут оказаться в фокусе внимания регулятора с точки зрения правил ценообразования и условий экономической деятельности в их экосистемах", — добавил эксперт.