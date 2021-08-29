МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В сентябре туристический поток на одних зарубежных направлениях, в частности, в Турции, начинает снижаться. Вслед за ним — и цены, пишет "Российская газета. Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом

На ряде других направлений, где пик спроса приходится на конец осени и зиму (как в Египте) цены еще заметно не растут.

Издание со ссылкой на представителей туриндустрии раскрывает самые привлекательные из открытых направлений зарубежного отдыха в бархатный сезон для россиян.

Отметим, что в туризме бархатный сезон начинается с 10 сентября: это отличное время для пляжного отдыха, когда на смену знойной жаре приходит комфортный температурный режим, море — прогретое.

При этом заметно снижается количество отдыхающих, некоторые курорты становятся спокойнее и уютнее.

Осенью туристам прежде всего предлагают отдохнуть в трех странах:

Турция,

Греция,



Кипр.

Турция все еще выступает самым доступным и массовым направлением пляжного отдыха для россиян, в том числе — в сентябре. Здесь недельный тур с проживанием в отеле три звезды с завтраками стоит от 17 тысяч рублей на человека.

Недельный пляжный отдых в Турции по системе "все включено" в отеле пять звезд обойдется не ниже 46 тысяч рублей на двоих.

Цены на отдых в Греции и на Кипре также привлекательны — от 30 тысяч рублей на человека.

Осенью начинает набирать популярность Египет: с 9 августа Россия возобновила прямые авиарейсы на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. А с 27 сентября число рейсов будет увеличено с 5 до 15 в неделю. Чартеров пока нет, все рейсы регулярные. В этой стране недельное проживание в отеле четыре звезды с завтраками обойдется от 39 тысяч рублей на человека. Туры на двоих в отель пять звезд с питанием по системе "все включено" стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.