МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к определенным трудностям, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. В МИД рассказали, как долго будут востребованы нефть и газ из России

"Поскольку все-таки решение о поездке в отпуск в ту или иную страну — это в общем осознанный и самостоятельный выбор наших граждан, ограничивать его мы тоже не можем. Но, естественно, все, кто принимает решение о выезде по частным делам, в отпуск за рубеж, должны быть готовы к тому, что могут возникнуть определенные трудности", — сказал Лукьянцев.

Дипломат также подчеркнул, что МИД РФ регулярно размещает на своем сайте и сайтах загранучреждений информацию об особенностях ситуации в той или иной стране, связанной с угрозой коронавирусной инфекции, с ограничительными мерами, которые вводятся в тех или иных странах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.