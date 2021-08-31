МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", — сказали в ведомстве. Аэрофлот открыл продажу билетов в Египет

В Ростуризме отметили, что продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.

"Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова привели в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч туристов.

"В результате отрасль получит более 2 миллиардов рублей дополнительного дохода", — уточнили в Ростуризме.

Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой МИР, на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

"Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 миллиарда рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 миллиардов рублей. Было совершено 727,89 тысяч транзакций", — рассказали в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень.

Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

"Активизируются и горнолыжники, которые предпочитают первыми прокатиться по свежевыпавшему снегу и заранее планируют свои поездки на российские горнолыжные курорты. Период бронирования растянулся вплоть до 22 декабря", — добавили в пресс-службе Ростуризма и отметили, что расширение окна продаж также позволит привлечь новых туристов на круизные речные направления.

"Программа Ростуризма позволила получить отелям оборотные средства для поддержания текущей деятельности, выплаты заработной платы, сохранила рабочие места и обеспечила увеличение собираемости налогов. Также увеличились бронирования по регионам, в том числе наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений", — заключили в ведомстве.