МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российским туристам рассказали о самом выгодном отечественном курорте для пляжного отдыха с наиболее комфортным климатом в бархатном сезоне. Об этом написала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Аэрофлот открыл продажу билетов в Египет

Он рассказал, что в этом году курортный сезон в Краснодарском крае будет коротким — он продлится до октября. Крым, напротив, будет наиболее оптимальным вариантом для осеннего отпуска. Дело в том, что в этот период на полуострове температура колеблется в пределах 22-25 градусов, иногда сменяясь кратковременными дождями. Например, в Ялте прогнозируется бабье лето: по ночам температура не будет опускаться ниже 17 градусов.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отметил, что в отличие от Кубани на полуострове не вводили антиковидных ограничений. "Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает".

Он добавил, что в связи с падением спроса осенью ожидается снижение цен на отдых примерно на 30-50%. Стоимость номера в гостевых домах начинается от 650 рублей в сутки, а в спа-отелях с более высоким уровнем сервиса ночь обойдется в 3,5 тысячи рублей.