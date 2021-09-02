ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Для Дальнего Востока туристический территориальный проект, или мастер-план, будет создан до конца следующего года. Мы уже начали работу над этим мастер-планом в этом году. Остается буквально несколько формальных моментов. Со дня на день будут утверждены правила предоставления субсидий, они находятся в правительстве уже, я думаю, в высокой степени готовности. Я думаю, в ближайшее время будут подписаны председателем правительства", — сказала Догузова.

Глава Ростуризма пояснила, что мастер-планирование включено в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", он подразумевает под собой планирование наиболее перспективных и востребованных туристами территорий страны, и такие проекты будут созданы для 12 туристических макротерриторий.

Глава ведомства отметила, что мастер-план позволит оценить и проанализировать туристический потенциал территорий, максимально рационально использовать их и сформировать новые "инвестиционные территории".

"Это стратегический документ, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в договоро-строительные документы тех или иных территорий. В рамках этих проектов будут сформулированы и выработаны дизайн-коды курортной среды, брендинг территорий, маркетинговые изменения. Отмечу, что такая работа в туризме никогда ранее не проводилась", — заключила Догузова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.