ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство Забайкальского края планирует привлечь инвесторов для реализации проекта туристической улицы Декабристов в Чите, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Осипов. Газпромбанк на ВЭФ подписал соглашения о сотрудничестве с регионами

"Этот проект (улица Декабристов — ред.) продолжает жить, мы сейчас ищем на него финансирование. Сегодня, 2 сентября, в Забайкалье работает большая делегация Внешэкономбанка во главе с первым заместителем председателя правления. Один из проектов, который они рассматривают — этот. Мы полагаем, что если он будет поддержан, город возьмёт соответствующее финансирование, несколько инвесторов также возьмут деньги у ВЭБа и у других банков и направят на реконструкцию объектов этой туристическо-исторической улицы, а город переоборудует и оснастит всю инфраструктуру: уличную, дорожную, тротуарную сеть, газоны, реконструирует объекты культурного наследия и создаст соответствующую атмосферу, вид, архитектуру 150-летней давности", — рассказал Осипов. Инфляция в России ускорилась в годовом выражении

Он уточнил, что главным экспонатом остаётся церковь Декабристов, передача которой в пользу Российской православной церкви обсуждалась. Сейчас там расположен музей.

"Будет он передан или не будет, он в любом случае останется объектом историческим и культурным, потому что он по факту таким и является. Вопрос в том, что сам по себе за эти столетия он сильно обветшал, требует капитального ремонта. Этот ремонт не осуществляется и по линии культуры, я не знаю, когда эта работа будет проведена. Я готов к любой помощи этому объекту, но там пока, к сожалению, неопределённость. Мне кажется, работники культуры не понимают, что в этом плане делать", — добавил Осипов.

Сам губернатор поддерживает идею возобновления богослужений в здании церкви.

"Мы точно понимаем, что при нашей трагической судьбе — и народа, и русской православной церкви — восстановить возможность богослужения в храме — это просто мистически-сакральная наша обязанность. Вновь должны зазвучать слова молитвы, ради которой декабристы его построили. Это очень важно, но, к сожалению, в пылу дискуссий это важное решение не принимается", — отметил Осипов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.