Ростуризм рассчитывает до конца года запустить "вакцинные" туры
Ростуризм рассчитывает до конца года запустить "вакцинные" туры для иностранцев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить "вакцинные" въездные туры в Россию, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент РФ Владимир Путин в июне во время Петербургского международного экономического форума поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма, то есть организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.
"Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведётся совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем (это — ред.) всем странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение", — сказала Догузова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/tourism/20210902/834581905.html
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