ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить "вакцинные" въездные туры в Россию, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент РФ Владимир Путин в июне во время Петербургского международного экономического форума поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма, то есть организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

"Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведётся совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем (это — ред.) всем странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение", — сказала Догузова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.