Газета Turizmgunlugu: "Начиная с конца сентября в Турции почти не останется иностранных туристов"
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Начиная с конца сентября в Турции практически не останется иностранных туристов — туриндустрию будут поддерживать только россияне и украинцы, и то, если "четвёртая волна" COVID не принесёт очередных закрытий. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на прогнозы экспертов турецкой газеты Turizmgunlugu.
Президент Ассоциации малых отелей Турции Эркан Устаоглу считает, что "в конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов кроме Украины и россиян не будет. Местные туристы больше не едут в отпуск так как уже открылись школы и начат учебный год".
Как пишет турецкая газета, в целом прогнозы не очень веселые: мечты компенсировать убытки от эпидемии, продлив сезон до ноября, не сбылись, Турция не смогла выйти из красного списка Великобритании, попала в красный список Франции и других стран, в итоге местные и иностранные туристы сокращают бронирование, а отели и другие турпредприятия уже начали сокращать персонал. В итоге Турция не сможет залечить раны от пандемии в этом году.
Президент Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу, в свою очередь, отметил, что количество туристов, прибывающих в Турцию, не превысило 7 миллионов. "Учтите, мы говорим о секторе, рассчитанном на 35 миллионов туристов. Людей, которые приезжают и остаются на курортах, очень мало. Некоторые отели уже начали увольнять рабочих. Мы теряем обученный персонал", — добавил он.
При этом пострадали в основном "европейцы", настроенные на приём британского и немецкого турпотока, у тех, кто ориентировался на внутренний рынок или работает на российском рынке, ситуация лучше.
"Это был трудный период для отелей и компаний, работающих на рынках Великобритании, Германии и Франции. Для тех, кто обратился на внутренний рынок или для тех, кто работает на российском рынке, сезон был лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить", — объяснил управляющий партнер Tatilsepeti.com Каан Караял.
Что касается отелей, работающих на английский рынок — они и их персонал в зоне риска и больше всего пострадают от досрочного закрытия туристического сезона. Всего около 3,5 миллиона сотрудников, работающих в секторе, сталкиваются с опасностью безработицы, особенно если возникнет возможность закрытия из-за очередной вспышки ковида.
https://1prime.ru/tourism/20210903/834599286.html