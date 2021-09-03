МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Начиная с конца сентября в Турции практически не останется иностранных туристов — туриндустрию будут поддерживать только россияне и украинцы, и то, если "четвёртая волна" COVID не принесёт очередных закрытий. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на прогнозы экспертов турецкой газеты Turizmgunlugu. Турция установила новый рекорд по COVID-19

Президент Ассоциации малых отелей Турции Эркан Устаоглу считает, что "в конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов кроме Украины и россиян не будет. Местные туристы больше не едут в отпуск так как уже открылись школы и начат учебный год".

Как пишет турецкая газета, в целом прогнозы не очень веселые: мечты компенсировать убытки от эпидемии, продлив сезон до ноября, не сбылись, Турция не смогла выйти из красного списка Великобритании, попала в красный список Франции и других стран, в итоге местные и иностранные туристы сокращают бронирование, а отели и другие турпредприятия уже начали сокращать персонал. В итоге Турция не сможет залечить раны от пандемии в этом году.

Президент Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу, в свою очередь, отметил, что количество туристов, прибывающих в Турцию, не превысило 7 миллионов. "Учтите, мы говорим о секторе, рассчитанном на 35 миллионов туристов. Людей, которые приезжают и остаются на курортах, очень мало. Некоторые отели уже начали увольнять рабочих. Мы теряем обученный персонал", — добавил он.

При этом пострадали в основном "европейцы", настроенные на приём британского и немецкого турпотока, у тех, кто ориентировался на внутренний рынок или работает на российском рынке, ситуация лучше.

"Это был трудный период для отелей и компаний, работающих на рынках Великобритании, Германии и Франции. Для тех, кто обратился на внутренний рынок или для тех, кто работает на российском рынке, сезон был лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить", — объяснил управляющий партнер Tatilsepeti.com Каан Караял.

Что касается отелей, работающих на английский рынок — они и их персонал в зоне риска и больше всего пострадают от досрочного закрытия туристического сезона. Всего около 3,5 миллиона сотрудников, работающих в секторе, сталкиваются с опасностью безработицы, особенно если возникнет возможность закрытия из-за очередной вспышки ковида.