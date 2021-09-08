МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Турцию, Египет и Кипр назвали наиболее доступными пляжными странами для отпуска в осеннем сезоне. Об этом написали "Аргументы и факты".

Туроператоры говорят, что бюджетнее всего в это время года получится отдохнуть в Турции. В сентябре пляжный сезон в Турции еще в самом разгаре. Разве что солнце греет не так сильно, а, значит, гораздо комфортнее осматривать достопримечательности и отдыхать на пляже, чем летом. Недельный тур на сентябрь на двоих можно приобрести за 52 тысячи рублей, причем в путевку будет входить перелет, проживание в четырехзвездочной гостинице и питание по системе "все включено". Стоимость тура с размещением в отеле категории пять звезд обойдется дороже — 59,2 тысячи рублей на двоих. Россияне назвали кратчайший путь к успешному будущему

Затем следуют курорты Египта. Как отмечают "Аргументы и факты", авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось почти месяц назад, и, если поначалу цены на путевки в Страну пирамид были достаточно высокими, то сейчас, после запуска дополнительных рейсов, туры подешевели. В сентябре там можно будет отдохнуть за 60,3 тысячи рублей в трехзвездочной гостинице с питанием по системе полупансион (завтраки и ужины). За отель более высокой категории и питанием "все включено" придется заплатить минимум 68 тысяч рублей на двоих.

Тур для пары на Кипр на неделю будет стоить осенью примерно 60-63 тысячи рублей. При этом в путевку будет входить перелет, размещение в трехзвездочной гостинице и завтраки.