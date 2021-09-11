МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские туркомпании ожидают, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также жаркие экзотические направления, такие как Мексика и Доминикана, выйдут в топ-продаж у россиян на новогодние праздники, сообщили РИА Новости представители отрасли. Турфирмы оценили отказ Турции принимать туристов со "Спутник Лайт"

"Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты — 41% туристов Level.Travel. Однако такой спрос на них — временное явление, связанное прежде всего с тем, что прямые конкуренты — Турция, Египет и ОАЭ — пока не вступили в активную фазу продаж из-за очень маленькой глубины бронирования в этом году", — сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

В компании добавили, что ближе к ноябрю-декабрю расстановка сил изменится, и в топ продаж выйдут популярные Турция, Египет и ОАЭ, а также жаркие экзотические направления, например, Мексика и Доминикана.

В свою очередь среди планов туроператора "Интурист" на новогодние праздники — собственная полетная программа в Египет, которая дополнит уже действующие полетные программы в Доминикану, на Кубу и в Мексику, а также в ОАЭ на праздничные даты.

"Спрос на пиковые даты новогодних заездов по тем направлениям, которые уже запущены и где нет сильных коронавирусных ограничений, уже идет активный", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

Собственная полетная программа у компании в Египет есть пока только из Саратова. "Из остальных 15 городов наши туристы летают на регулярных рейсах. Нам пока не дали чартеры на Египет. Ждем решений оперштаба", — пояснили в туроператоре. Для путешественников "Интурист" запустил также зимнюю горнолыжную программу в Венгрию, Болгарию и Стамбул.

ЗАЯВКИ ЕДИНИЧНЫ

Первые бронирования на новогодние заезды в Tez Tour стали фиксировать буквально 3-5 недель назад. "Единичные заявки на новогодние туры в Tez Tour фиксируют уже по всем направлениям, доступным для отдыха наших соотечественников. Активный рост спроса на путешествия в праздничные даты ожидается в октябре, но пик продаж с высокой долей вероятности придется на начало декабря", — сказали в туроператоре. Россияне покупают больше товаров для турпоходов

В компании отметили, что вероятность сохранения тренда на бронирование туров в последний момент высока, но из-за того, что новогодний период является одним из наиболее востребованных для отдыха у россиян, основная доля заявок может поступить не накануне вылета, а за 2-3 недели до начала тура.

"Любопытно, что до пандемии первые брони на такие заезды "садились" на год вперед — сразу после окончания праздников на следующий Новый год. В сезоне-2021 таких заявок не было, и даже с возобновлением авиасообщения с популярными летними направлениями продажи на высокие зимние даты не начались", — пояснили в пресс-службе туркомпании.

41 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ — ТОЛЬКО НАЧАЛО

В Level.Travel отметили, что Египет в структуре продаж сервиса на новогодние праздники сегодня занимает 6% со средним чеком 180 тысяч рублей. "Минимальная стоимость тура на курорты Египта на Новый год составляет сейчас 73 тысячи рублей с перелетом, трансфером, страховкой и проживанием в отеле четыре звезды на двоих на семь дней", — сообщили в компании. Ситуация с изоляцией российских туристов не повторится, заявили на Кубе

"На втором месте по популярности после России — турецкие курорты, их выбирают 37% граждан, со средним чеком 74 тысячи рублей на двоих на неделю", — пояснили в сервисе по бронированию путевок. Цены на новогодний отдых в Турции сейчас начинается от 55 тысяч рублей на двоих на семь дней с проживанием в отеле три звезды.

"Цены на далекие экзотические курорты заметно выше. Минимальная стоимость тура в Мексику — 227 тысяч рублей на двоих на семь дней в отель две звезды, в Доминикану — 232 тысячи рублей, ОАЭ — 91 тысячу рублей", — указали в Level.Travel.

В туроператоре Tez Tour в свою очередь рассказали, что стоимость недельного отдыха на каникулярный период начинается от 41,5 тысячи рублей на человека. Именно столько стоит тур в Египет с проживанием в отеле четыре звезды на "все включено". Отправиться в Стамбул можно будет от 44,9 тысячи рублей на человека, включая проживание в отеле три звезды и завтраки.

"Туры на Шри-Ланку с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках предлагаются от 104,1 тысячи рублей на человека, а в ОАЭ — от 166,1 тысячи рублей. Если остановиться в апартаментах без питания на Сейшелах, то можно рассчитывать на цены от 98,8 тысячи рублей. На Мальдивах стоимость туров с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках начинается от 150,9 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour.