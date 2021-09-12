МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россияне пока не очень активно приобретают туры на Новый год, но лидеры среди регионов уже определились — Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости представители отрасли. Ростуризм разработает туристические маршруты на Камчатке

"Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты — 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тысяч рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов", — сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

Согласно данным на сайте компании, минимальная стоимость туров по России — около 27 тысяч рублей на двоих на восемь дней, куда входит перелет туда-обратно, проживание в доме отдыха без питания.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, в свою очередь, уточнил, что лидером горнолыжной зимы в России является сочинская Красная Поляна, но спрос туда будет зависеть от коронавирусных ограничений.

"Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу. На сегодняшний день в стране вакцинировано 40 миллионов из 140, получается, что наш потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то на Кубань поедет немного туристов. Турпотоки будут зависеть от снятия ограничений администрацией региона", — добавил он.

УСТЮГ И МОСКВА СДАЮТ ПОЗИЦИИ

Следом за Красной Поляной, по словам Ромашкина, следуют гостиницы и пансионаты Подмосковья. "Недавно в регионе были сняты ограничения, когда туристам разрешали без ПЦР-тестов заезжать на срок не больше трех дней. Из-за этого был немного подорван летний сезон", — сказал он, добавив, что следом за Подмосковьем идут экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Великий Устюг. С сентября школьники смогут путешествовать на поезде за полцены

"Великий Устюг в последние годы находится на спаде. Он стремительно дорожал все эти годы. На новогодние праздники 2021 года поездка туда выходила 30 тысяч рублей на одного человека за трех-четырех дневный тур вместе с дорогой", — подчеркнул он и добавил, что одним из лидеров последних лет стала Казань, а вот туры по Москве стали менее популярными.

"Шли друг за другом коронавирусные волны, массовых мероприятий в столице не было, украшения тоже. Туристы не хотели ехать в темный город", — указал Ромашкин, отметив, что бронирования идут не так активно и туристы стараются максимально приблизить день бронирования к выезду.

ВКУСЫ ИЗМЕНИЛИСЬ

Вкусы и предпочтения туристов меняются не только в отношении выбора мест отдыха, но и времени, когда отправиться в путешествие. "Далеко туристы уезжают на все новогодний праздники, несмотря на то, что есть 10-11 дней выходных. В большинстве они выбирают короткие поездки на 3-4 дня и зачастую это туры не на сам Новый год, а со 2-3 января", — сказал гендиректор "Дельфина". Туркомпании рассказали о планах на Новый год

"Сегодня туристы в большинстве своем хотят встречать Новый год дома, с детьми, возле елки. Если 10 лет назад туристы пятьдесят на пятьдесят делились на тех, кто заезжал 30-31 декабря, а вторая волна шла 3-4 января. Сейчас же 75% заезжает после Нового года", — добавил глава туроператора.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что путешественники уже начали бронировать туры по акции раннего бронирования. "Уже представлены цены по раннему бронированию на курорты горного кластера Сочи. Спрос на них уже достигает конца марта, а забронировать тур можно со скидкой до 30%", — рассказали в компании.

"Доступны бронирования в Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Татарстан, горнолыжные курорты Кавказа, Крым, Шерегеш, Карелию, Великий Устюг, а также на Байкал.