КАЗАНЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Ростуризм планирует запустить чартерные туристические рейсы между регионами России, на Кавказ, а также на Дальний Восток, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова во время рабочей поездки в Казань. Туроператоры назвали условие снижения цен на рейсы в Египет

"Мы работаем с туроператорами над запуском дополнительных чартерных программ. Из новых направлений рассматриваем Кавказ, ряд регионов Дальнего Востока и межрегиональные связи. Некий образ результата, который мы видим — чтобы чартеры начали летать не только из Москвы, а было бы больше межрегиональных рейсов", — сказала Догузова.

Программа субсидируемых туристических рейсов Ростуризма была запущена в 2021 году. На эту меру кабмин РФ выделил 1,2 миллиарда рублей.

По словам главы ведомства, программа чартеров по России позволяет туристам дешевле пушетешствовать по стране, а также способствуют росту инвестиционной привлекательности российских регионов.

"Приведу пример с чартерами в Бурятию. Мы увидели там огромный всплеск инвестиционной активности после того, как в регионе все лето отработала чартерная программа. А все потому, что устойчивый спрос и постоянное стимулирование неизбежно приводят к предложениям", — рассказала она. Ростуризм работает над запуском туров с кешбэком в ноябре-декабре

ВПЕРЕДИ ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ И КОМАНДНАЯ РАБОТА

Летние чартерные программы успешно отлетали в Бурятию и на Сахалин с полной загрузкой самолетов, отметила Зарина Догузова. Эти программы будут продолжены и зимой. На Сахалин чартеры полетят со второй половины декабря, а в Бурятию — январе-феврале.

Заместитель гендиректора туроператора "TUI Россия" Александр Сирченко, в свою очередь, отметил, что до конца 2021 года компания намерена перевезти в рамках чартерных программ более 10 тысяч туристов. Однако суть таких программ не в объеме турпотока, а в формировании у путешественников интереса к поездкам в регионы, подчеркнул он.

Кроме того, для успешной работы чартерных программ важна консолидация туристического бизнеса и федеральных и региональных органов власти, добавил Сирченко. "Один туроператор не способен принять самостоятельно даже небольшой чартер, потому что нужна консолидация, отработка технологии, механизма взаимодействия между туристическими предприятиями региона", — пояснил он.