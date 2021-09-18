Туроператоры: россияне на ноябрьские праздники отправятся в Турцию, ОАЭ и в тур по России
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россияне на ноябрьские праздники планируют отправиться в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет или в тур по России, но пик бронирований еще не наступил, сообщили опрошенные РИА Новости представители туротрасли.
"В период ноябрьских праздников туристы, как правило, ориентируются на направления с непродолжительным перелетом, такие как: Турция, Россия, Венгрия, Абхазия, ОАЭ. Но чаще туристы объединяют отпуск с праздничными датами, чтобы увеличить время отдыха, и в этом случае к списку добавляются дальнемагистральные направления, в числе которых Доминикана, Мексика, Куба и Мальдивы", — отметили в Anex Tour.
В "TUI Россия" уточнили, что пик бронирований на период ноябрьских праздников еще не наступил. "Исключение в этом году – российские направления отдыха, на которые бронирования ноябрьских праздников подстегнул четвертый этап акции кешбэка, закончившийся 10 сентября", — сказали в компании.
Единичные бронирования на ноябрьские праздники фиксируют и в Tez Tour. "Так как основной спрос в текущем сезоне приходится на период за две-четыре недели до вылета, более активно заявки на предстоящие праздники с высокой долей вероятности начнут поступать в начале-середине следующего месяца", — отметили в компании.
СПРОС ВЫШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ
В пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel отметили, что спрос на туры на ноябрьские праздники к настоящему моменту почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2019 года. "Самое популярное направление — Турция, туда в начале ноября отправятся 34% туристов Level.Travel, а средний чек составит 67 тысяч рублей. На втором месте российские курорты — 32% туристов со средним чеком почти в два раза ниже, чем в Турции — 34,9 тысячи рублей", — добавили в сервисе.
В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что на заезды в ноябрьские даты в Турцию сейчас продано в шесть раз меньше туров, чем в аналогичном периоде 2019 года, но на 34% больше, чем в сезоне-2020. При этом стоимость отдыха в стране в анализируемый период отличается от последних лет примерно на 5-10% в меньшую сторону.
"Россияне достаточно активно бронируют путешествия и на Мальдивы. По сравнению с 2020 годом число заявок увеличилось, но одновременно снизился показатель по стоимости проданных туров. Средняя цена пакета и уровень выбираемых клиентами отелей демонстрируют уровень 2019 года", — пояснили в компании.
Привлекает российских туристов и Египет, который на ноябрьские праздники бронируется значительно активнее, чем в 2019 и 2020 годах. "Особенно это касается регионов, из которых именно в этот период стартуют первые прямые рейсы на курорты страны. В топе предпочтений с минимальным отрывом от второй позиции — курорт Шарм-эль-Шейх и его районы", — указали в Tez Tour.
"Лидером по спросу на ноябрьские выходные являются и ОАЭ. Бронирования в этом году поступают в три раза активнее, чем в прошлом, однако показателям за аналогичный период сезона-2019 уступают в четыре раза. Стоимость туров в 2021 году выросла примерно на 20% по сравнению с 2020 и на 5% по сравнению с 2019. Наибольший интерес для клиентов компании представляет в текущем сезоне эмират Дубай", — уточнили в туркомпании.
ТУРЫ ПО РОССИИ И ЦЕНЫ
Говоря об отдыхе в России, в "TUI Россия" отметили, что в топ направлений входит Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Калининград. В компании отмечают, что многие туристы на ноябрьские праздники отправятся поправить здоровье и набраться сил перед продолжительной зимой в санатории. И здесь лидируют по спросу курорты Кавказские Минеральные Воды. За ними следуют санатории Алтая, Сочи и Калининградской области.
"Хотя о пляжном отдыхе в ноябре на курортах Краснодарского края можно говорить только в плане прогулок вдоль моря, но туристы охотно бронируют на курорты Черноморского побережья отели с подогреваемыми бассейнами", — рассказали в "TUI Россия".
Говоря о ценах, в компании Anex Tour сообщили, что путевка в Сочи на двоих на четыре ночи с завтраками начинается от 22 тысяч рублей, Калининград — от 25 тысяч. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург — от 26 тысяч на три ночи, в Казань — от 40 тысяч, а в Тюмень — от 42 тысяч рублей, но уже на две ночи.
Путевки с заездом 4 ноября на двоих на четыре ночи в пятизвездочный отель на "все включено" в Турцию с перелетом начинаются от 44 тысяч рублей, а в Египет — от 104 тысяч рублей, а вот в ОАЭ — от 105 тысяч рублей, но уже на пять ночей в четырехзвездочный отель. Тур в Венгрию в отель три звезды на четыре ночи стартует от 117 тысяч рублей, а в Абхазию на тех же условиях — от 48 тысяч. Стоимость отдыха в Доминикане на семь ночей в отеле четыре звезды на "все включено" начинается от 154 тысяч рублей.
https://1prime.ru/tourism/20210918/834735981.html