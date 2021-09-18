МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россияне на ноябрьские праздники планируют отправиться в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет или в тур по России, но пик бронирований еще не наступил, сообщили опрошенные РИА Новости представители туротрасли. Турция усложняет въезд для россиян, привитых двумя видами вакцин

"В период ноябрьских праздников туристы, как правило, ориентируются на направления с непродолжительным перелетом, такие как: Турция, Россия, Венгрия, Абхазия, ОАЭ. Но чаще туристы объединяют отпуск с праздничными датами, чтобы увеличить время отдыха, и в этом случае к списку добавляются дальнемагистральные направления, в числе которых Доминикана, Мексика, Куба и Мальдивы", — отметили в Anex Tour.

В "TUI Россия" уточнили, что пик бронирований на период ноябрьских праздников еще не наступил. "Исключение в этом году – российские направления отдыха, на которые бронирования ноябрьских праздников подстегнул четвертый этап акции кешбэка, закончившийся 10 сентября", — сказали в компании.

Единичные бронирования на ноябрьские праздники фиксируют и в Tez Tour. "Так как основной спрос в текущем сезоне приходится на период за две-четыре недели до вылета, более активно заявки на предстоящие праздники с высокой долей вероятности начнут поступать в начале-середине следующего месяца", — отметили в компании.

СПРОС ВЫШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ

В пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel отметили, что спрос на туры на ноябрьские праздники к настоящему моменту почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2019 года. "Самое популярное направление — Турция, туда в начале ноября отправятся 34% туристов Level.Travel, а средний чек составит 67 тысяч рублей. На втором месте российские курорты — 32% туристов со средним чеком почти в два раза ниже, чем в Турции — 34,9 тысячи рублей", — добавили в сервисе. В Крыму ожидают рекордного турпотока по итогам года

В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что на заезды в ноябрьские даты в Турцию сейчас продано в шесть раз меньше туров, чем в аналогичном периоде 2019 года, но на 34% больше, чем в сезоне-2020. При этом стоимость отдыха в стране в анализируемый период отличается от последних лет примерно на 5-10% в меньшую сторону.

"Россияне достаточно активно бронируют путешествия и на Мальдивы. По сравнению с 2020 годом число заявок увеличилось, но одновременно снизился показатель по стоимости проданных туров. Средняя цена пакета и уровень выбираемых клиентами отелей демонстрируют уровень 2019 года", — пояснили в компании.

Привлекает российских туристов и Египет, который на ноябрьские праздники бронируется значительно активнее, чем в 2019 и 2020 годах. "Особенно это касается регионов, из которых именно в этот период стартуют первые прямые рейсы на курорты страны. В топе предпочтений с минимальным отрывом от второй позиции — курорт Шарм-эль-Шейх и его районы", — указали в Tez Tour.

"Лидером по спросу на ноябрьские выходные являются и ОАЭ. Бронирования в этом году поступают в три раза активнее, чем в прошлом, однако показателям за аналогичный период сезона-2019 уступают в четыре раза. Стоимость туров в 2021 году выросла примерно на 20% по сравнению с 2020 и на 5% по сравнению с 2019. Наибольший интерес для клиентов компании представляет в текущем сезоне эмират Дубай", — уточнили в туркомпании.

ТУРЫ ПО РОССИИ И ЦЕНЫ

Говоря об отдыхе в России, в "TUI Россия" отметили, что в топ направлений входит Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Калининград. В компании отмечают, что многие туристы на ноябрьские праздники отправятся поправить здоровье и набраться сил перед продолжительной зимой в санатории. И здесь лидируют по спросу курорты Кавказские Минеральные Воды. За ними следуют санатории Алтая, Сочи и Калининградской области. Туроператоры назвали условие снижения цен на рейсы в Египет

"Хотя о пляжном отдыхе в ноябре на курортах Краснодарского края можно говорить только в плане прогулок вдоль моря, но туристы охотно бронируют на курорты Черноморского побережья отели с подогреваемыми бассейнами", — рассказали в "TUI Россия".

Говоря о ценах, в компании Anex Tour сообщили, что путевка в Сочи на двоих на четыре ночи с завтраками начинается от 22 тысяч рублей, Калининград — от 25 тысяч. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург — от 26 тысяч на три ночи, в Казань — от 40 тысяч, а в Тюмень — от 42 тысяч рублей, но уже на две ночи.

Путевки с заездом 4 ноября на двоих на четыре ночи в пятизвездочный отель на "все включено" в Турцию с перелетом начинаются от 44 тысяч рублей, а в Египет — от 104 тысяч рублей, а вот в ОАЭ — от 105 тысяч рублей, но уже на пять ночей в четырехзвездочный отель. Тур в Венгрию в отель три звезды на четыре ночи стартует от 117 тысяч рублей, а в Абхазию на тех же условиях — от 48 тысяч. Стоимость отдыха в Доминикане на семь ночей в отеле четыре звезды на "все включено" начинается от 154 тысяч рублей.