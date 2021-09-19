МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. На фоне пандемии многие работающие россияне поменяли свое отношение к продолжительности отпуска. Идеальным они назвали длительный отпуск — четыре и более недель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводили 14-16 сентября 2021 года во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего были опрошены 1,6 тысяч человек. Эксперт рассказал, какие средства самообороны можно возить в машине

По мнению около трети опрошенных (30%) рассказали, что для хорошего отдыха от работы им нужно четыре недели. Еще 23% считают идеальным отпуск продолжительностью более четырех недель. По сравнению с 2019 годом доля тех, кто хотел бы быть в отпуске больше месяца, увеличилась — в тот год она составляла лишь 15%.

19% опрошенных назвали идеальным вариантом трехнедельный отпуск, для 17% достаточно брать отпуск на 14 дней, 3% для отдыха необходимо лишь десять дней.

"Короткие отпуска — продолжительностью десять дней или две недели — идеальными чаще считают молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тысяч рублей. Напротив, о длительном четырехнедельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей", — отметили аналитики SuperJob.