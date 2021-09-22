МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Компания "ПроГород" группы ВЭБа создаст новую туристическую точку на Золотом кольце России, которая привлечет урбанистов, архитекторов и девелоперов для комплексного развития 132 гектаров земли под Переславлем-Залесским, заявили в пресс-службе компании. Российские туроператоры запустили "прививочные туры" в Европу

"Компания "ПроГород", входящая в группу ВЭБ.РФ, привлечет урбанистов, архитекторов и девелоперов для комплексного развития 132 гектаров земли под Переславлем-Залесским. Концепции комплексного развития, разработанные в рамках пятидневного воркшопа, позволят создать качественно новую инфраструктуру в дополнение к уже существующему отелю Azimut на туристическом маршруте Золотого Кольца России", — сообщили в компании.

Гендиректор "ПроГорода" Александр Чеботарев отметил, что старт выездного воркшопа состоится в октябре на базе Azimut, а территория, развитием которой займутся участники творческой лаборатории, находится рядом с отелем и расположена внутри заповедной зоны "Плещеево Озеро".

"Мы пригласили ведущих урбанистов и архитекторов страны, чтобы они предложили свои концепции развития этого крупного земельного участка. Мы видим потенциал его комплексного освоения для повышения туристической привлекательности региона и создания качественно новой точки притяжения на маршруте Золотого кольца России. Участникам воркшопа предстоит создать три модели развития территории, укладывающиеся в эко-концепцию заповедной зоны "Плещеево Озеро" и учитывающие уже существующую инфраструктуру отеля", — отметил он. Турция усложняет въезд для россиян, привитых двумя видами вакцин

В компании уточняют, что концепции должны включать в себя направления детского образования, создание спортивных кластеров и развитие территории через культуру и искусство. "Кроме того, в проектах должно быть отражено потенциальное развитие фермерских хозяйств – интенсивно развивающегося направления в регионе", — добавили в пресс-службе.

ВЭБ, "ПроГород" и правительство Ярославской области в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о развитии курорта "Золотое кольцо". В рамках соглашения ВЭБ проинвестирует 0,25 миллиарда рублей в строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Переславле-Залесском.