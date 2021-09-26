МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов США, рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ. Crew Dragon с непрофессиональным экипажем успешно завершил миссию

"Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус", — сказал он.

Костенко отметил, что начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на "Союзе".

На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.