МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые озвучил на пресс-конференции "Итоги лета-2021 в период полуоткрытых границ" директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. ВЦИОМ выяснил, где любят отдыхать россияне

Опрос ВЦИОМ позволил выяснить, что за последние пять лет 79% россиян не выезжали за границу на отдых. Также 10% россиян признались, что выезжают отдыхать за границу один раз в два-три года, 8% – один раз в год, 3% – несколько раз в год.

Из тех, кто отдыхал этим летом за рубежом, чаще делали это в Абхазии, Турции, на Кипре, Казахстане, Армении, Белоруссии. В прошлом году в топ-5 направлений вошли Абхазия, Турция, Латвия, Литва, Эстония.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16, 18 и 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.