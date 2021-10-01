МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ростуризм дал туроператорам страны месяц на предоставление заявок на получение субсидий за организованные туристические чартерные рейсы по России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно правилами предоставления из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку туроператоров для обеспечения прироста внутренних туристических потоков заявки и документы будут приниматься Ростуризмом с 1 октября по 1 ноября.

"Результатом предоставления субсидии является количество туристов, которым с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года в составе туристского продукта оказаны услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках полетных программ, не менее 70 тысяч туристов", — говорится в опубликованных правилах Ростуризма.

В ведомстве также отметили, что общий объем субсидий, планируемый к предоставлению туроператорам, составляет 1,2 миллиарда рублей.

В Ростуризме также уточняют, что субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами в связи с организацией программ внутренних коммерческих чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора с 1 июня 2020 года, при условии соблюдения туроператорами ряда требований.

В числе этих требований указано, что рейсы должны быть чартерными и выполняться в соответствии с планом чартерных перевозок, минимальное количество перевозок по одному маршруту должно составлять не меньше шести, а численность туристов не должна быть менее 300 человек по одному маршруту в прямом и обратном направлении в города, которые включены в утверждённый Ростуризмом перечень.