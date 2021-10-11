МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ростуризму поручено до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Эксперт назвал условия для развития туризма в России

"Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан", — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы аппарата.

"Это касается, как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма. В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России", — продолжил он.

Срок исполнения поручения — конец октября 2021 года. В нем указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в Программу национальной стандартизации на 2022. Туроператоры поделились ожиданиями по бронированию туров на Новый год

"Приоритетная задача правительства — активно развивать внутренний туризм. У нас заработал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства": идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала", — добавил вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России. Глава Ростуризма Зарина Догузова находится в деловой поездке в Турции, где принимает участие в заседании рабочей группы по безопасности, сообщало ранее РИА Новости.