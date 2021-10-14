МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Траты россиян на отпуск превысили допандемийный уровень, пишет РБК в четверг.

По отношению к прошлому 2020 году россияне тратят на путевки на тысячи процентов больше. Однако рост заметен и по сравнению с 2019 годом — последним годом перед пандемией и локдауном.

За январь-сентябрь 2021 года россияне потратили на 3,6% больше в денежном и на 27,6% больше в натуральном выражении на турпутевки, чем за три квартала 2019 года, говорится в данных оператора фискальных данных OFD.

В прошлом 2020 году — из-за введенных ограничений, в том числе на перемещение — объем рынка туристических услуг резко сократился.

Россияне в разгар пандемии потратили на отдых на 169,8% меньше в денежном выражении и приобрели на 118,4% путевок меньше в натуральном выражении, чем в 2021 году.

В первом квартале текущего года на турпутевки россияне потратили на 1072% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020 году, это почти в 11 раз больше.

Во втором квартале рост был еще более значительным: траты на турпутевки выросли на 2555% в денежном выражении и на 1038% — в натуральном.

"Несмотря на это, в первые два квартала 2021 года отставание по расходам и числу купленных туров от периода до пандемии сохранялось. Разворот тренда произошел лишь в третьем квартале, когда россияне потратили на 27,4% больше в денежном выражении и увеличили число купленных туров на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года", — пишет издание.