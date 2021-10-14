МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с девятью странами.Об этом в четверг сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Россия снимает ряд ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Это: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

"Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю", — сообщает Оперштаб.

Помимо этого возобновляется авиасообщение с Нидерландами по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.

Что касается Норвегии, восстанавливается сообщение по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло — по два рейса в неделю на каждом маршруте.

С Оманом — по маршруту Москва — Маскат с частотой два рейса в неделю.

Со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю.

В Тунис будет семь рейсов в неделю по маршруту Москва — Монастир и два рейса Санкт-Петербург — Монастир. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Также открывается авиасообщение с Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С Таиландом — с учетом требований страны, только для граждан РФ, вакцинированных против COVID-19 — по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в города Бангкок и Пхукет с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Россия также снимает ограничения на авиасообщение с 9 ноября с:

Австрией,



Швейцарией,



Финляндией, Объединенными Арабскими Эмиратами.



"Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — говорится в сообщении.