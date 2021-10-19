РСТ предупреждает о возможном росте стоимости новогоднего отдыха в РФ на 10%
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость новогоднего отдыха в российских отелях для туристов в текущем году может вырасти в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, туроператоры еще формируют свои предложения, а глубина продаж небольшая из-за ограничительных мер в регионах, сообщил на пресс-конференции руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.
"Что касается цен, то они, безусловно, подросли. Мы фиксируем, что рост цен произошел повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях таких, как Сочи и Красная Поляна, а пытаться представить всю нашу обширную географию, то я бы сказал, что цены подросли от прошлого года в среднем процентов на 10%", — сказал Уманский.
Он заметил, что рост цен в Сочи несколько более ярко выраженный, где-то в пределах 15-18%. Несколько выделяется от общей картины и Крым, продолжил он, где ввиду более ограниченного зимнего предложения рост цен составляет около 10-15%.
Между тем, еще не все отели сформулировали свои предложения, поэтому о полноценном наборе предложений и полноценном выборе, по мнению Уманского, можно будет говорить ближе к первым числам ноября. Кроме того, беспокоит и возможность введения новых ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, поэтому если летние продажи шли с хорошей глубиной, то в межсезонье их глубина не превышает одну-две недели.
"Пока спрос неравномерный, не пришла пора активного спроса. Люди находятся в ожидании, опасения ограничительных мер не вселяют уверенности у туристов в планировании поездок заранее, поэтому такая глубина продаж. Ближе к ноябрю ситуация будет восстанавливаться, и спрос будет восстанавливаться. Некоторые категории, как горные лыжи, раскупаются, на другие направления пока спрос недостаточно активен", — сказал Уманский.
https://1prime.ru/tourism/20211019/834993161.html