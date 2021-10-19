МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость новогоднего отдыха в российских отелях для туристов в текущем году может вырасти в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, туроператоры еще формируют свои предложения, а глубина продаж небольшая из-за ограничительных мер в регионах, сообщил на пресс-конференции руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Эксперты назвали стоимость недельного тура в Египет

"Что касается цен, то они, безусловно, подросли. Мы фиксируем, что рост цен произошел повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях таких, как Сочи и Красная Поляна, а пытаться представить всю нашу обширную географию, то я бы сказал, что цены подросли от прошлого года в среднем процентов на 10%", — сказал Уманский.

Он заметил, что рост цен в Сочи несколько более ярко выраженный, где-то в пределах 15-18%. Несколько выделяется от общей картины и Крым, продолжил он, где ввиду более ограниченного зимнего предложения рост цен составляет около 10-15%.

Между тем, еще не все отели сформулировали свои предложения, поэтому о полноценном наборе предложений и полноценном выборе, по мнению Уманского, можно будет говорить ближе к первым числам ноября. Кроме того, беспокоит и возможность введения новых ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, поэтому если летние продажи шли с хорошей глубиной, то в межсезонье их глубина не превышает одну-две недели.

"Пока спрос неравномерный, не пришла пора активного спроса. Люди находятся в ожидании, опасения ограничительных мер не вселяют уверенности у туристов в планировании поездок заранее, поэтому такая глубина продаж. Ближе к ноябрю ситуация будет восстанавливаться, и спрос будет восстанавливаться. Некоторые категории, как горные лыжи, раскупаются, на другие направления пока спрос недостаточно активен", — сказал Уманский.