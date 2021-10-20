МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В России наблюдается существенное увеличение спроса на путешествия на популярные островные курорты по сравнению с доковидным 2019 годом. За три квартала 2021 года продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а с августа и в Доминикану выросли в разы, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей туриндустрии. Операторы объяснили повышение цен на туры в ОАЭ

По информации агрегатора Level Trevel, лидером стали Мальдивы — продажи туров на это курорт возросли на 116%, спрос на путешествия на Кубу увеличился на 32%, в Доминикану в третьем квартале — на 76%.

Вместе с тем в компании Travelata констатируют, что объем продаж путевок на Кубу вырос вдвое, на Мальдивы — вчетверо. Доминикана стала пользоваться повышенным спросом лишь в августе, но если сравнить август-сентябрь нынешнего года с тем же периодом 2019-го, спрос увеличился в 2,5 раза.

По данным Tez Tour, в 2019 году островные направления были востребованы в гораздо меньшей степени и находились во второй десятке по популярности. А за три квартала 2021 года они вошли в десятку лидеров продаж. Туроператор сообщает, что в 2021 году на Мальдивах отдохнули в полтора раза больше россиян, чем это было в 2019-м. А рост продаж туров на Сейшелы достиг 99%.