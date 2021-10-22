СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ. Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в указе главы региона. Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID в 14 регионах России

В тексте изменений к указу о повышенной готовности в связи с коронавирусом говорится о запрете приема и размещения в санаторно-курортных организациях лиц старше 18 лет без наличия документов — QR-кода и отрицательного ПЦР0-теста либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

В документе говорится, что заселение для лиц старше 18 лет невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В другом пункте говорится, что заселение невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления)".

Документ подписал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.