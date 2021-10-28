МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. По мнению экспертов туристической отрасли, летний отдых в Турции, в следующем 2022 году станет значительно дороже, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Часть российских водителей предупредили о подорожании страховки

В частности, цены на проживание в ряде отелей популярной у россиян страны останутся на уровне 2021 года, но большая часть гостиниц хочет повысить стоимость минимум на 10%.

Главными причинами такого подорожания отельеры называют возвращение в начале сентября текущего года Министерством финансов Турции НДС в размере 8% для организаций, оказывающих услуги по размещению, общественному питанию, культуре и досугу. Он был сниженным с 2020 года из-за пандемии COVID — всего 1%.

Помимо этого, на ценообразование будет влиять возвращение дополнительного налога в 2% на размещение в гостиницах, введение которого было отменено в 2020 году.

Помимо этого, отмечает АТОР, цены повышают те отели, кто улучшает свою концепцию обслуживания либо вкладывается в новую инфраструктуру для туристов.