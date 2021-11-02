МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россияне ждут продления длинных выходных и не спешат брать билеты из туров домой, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту.ру". Эксперты оценили влияние нерабочих дней на доходы россиян

"Самыми популярными датами вылета в период нерабочих дней стали 29 и 30 октября, на них суммарно пришлось 26% оформленных авиабилетов. При этом на 6-7 ноября, когда должны завершиться нерабочие дни, оформлено порядка 9% билетов. Возможно, еще не все обзавелись обратными билетами, и будут планировать своё возвращение домой чуть позже, руководствуясь в том числе новостями об ограничениях в разных регионах и возможном продлении нерабочих дней", — отметили в "Туту.ру".

Так, например, период нерабочих дней в Новгородской области, истекающий 7 ноября, уже продлили ещё на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Всего, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", пик бронирований авиабилетов по России в период с 28 октября по 7 ноября пришелся на 27-29 октября. В эти дни оформлялось на 90% больше билетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.

"Спрос 30-31 октября на билеты в нерабочие дни был на 28% выше, чем 20-26 октября, но уже почти на треть ниже пиковых значений 27-29 октября. Аналитики "Туту.ру" отмечают, что в целом чем ближе к дате поездки, тем больше бронирований, однако очевидно, что новости о продлении праздников сказались на интересе к путешествиям в этот период, и это внесло свой вклад в резкий рост числа оформленных билетов накануне нерабочих дней", — уточнили в сервисе.