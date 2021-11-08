МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на туры из России после длинных ноябрьских выходных упали минимум на 25%, а отдых в Доминикане и в Египте подешевел наполовину, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Бургас

"Сейчас после длинных каникул у нас наступает низкий сезон до Нового года. Цены падают на 25-30% в зависимости от страны отправления. Например, на начало декабря в Доминикану на отдых можно улететь большой семьей, состоящей из двух взрослых и двух детей, за 120 тысяч рублей. Такой цены никогда не было. Плюс проседает в цене Египет и неэкзотические страны", — сказал директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Он отметил, что цены на отдых в Доминикане и Египте упали на 50%, на Мальдивах – на 25%.

По словам Блинова, такое падение стоимости туров — новинка для работников отрасли. "Такого спроса и ажиотажа на конец октября — начало ноября не было никогда. В прошлом году таких длинных выходных не было, а этот год уникальный новыми каникулами с 28 по 7 числа. Сначала цены разогнали на максимум, а теперь они летят вниз, потому что ажиотаж прошел", — пояснил собеседник агентства.

Снижение цен на туры заметили и в туроператоре "Интурист". "В августе-сентябре неделя в пятизвездочном отеле в Доминикане стоила от 140-160 тысяч рублей на двоих, а сейчас предлагается до 80 тысяч. Это сезонное снижение цен, связанное с колебаниями спроса в послепраздничный период", — сказали в компании.

Что касается снижения цен на туры в Египет, то оно связано со стартом чартерных рейсов из России с 9 ноября, пояснили в туроператоре. "Средняя стоимость тура на вылетах на чартерном рейсе в Египет в ноябре снизилась на 40% по сравнению с октябрем и ноябрьскими праздниками", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

Снижение цен на туристических направлениях зафиксировали и в сервисе по бронированию билетов Aviasales. По данным компании, с 8 по 17 ноября билет из России в Доминикану стоит 59 тысяч рублей — на 14% ниже по сравнению с периодом 29 октября — 7 ноября. Улететь в Египет сейчас можно за 26 тысяч рублей — на 28% дешевле.