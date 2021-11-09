МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Наиболее популярными направлениями для россиян, из вновь открытых с 9 ноября стран, могут стать Таиланд, Тунис и Словения, в зимний период бесспорный лидер — Египет, сообщили РИА Новости представители отрасли. Названы самые популярные направления отдыха в России на длинных выходных

Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также с этой даты возобновились чартерные рейсы в Египет.

"Из перечисленных стран наиболее интересны с точки зрения массового туризма Таиланд, Словения и Тунис. Словения и Тунис в зимний период востребованы для санаторно-курортного отдыха, а именно — талассотерапии. По остальным странам в основном либо самостоятельные туристы, либо точечный запрос у туроператора", — отметили в пресс-службе Anex Tour.

По данным туроператора "Интурист", в приоритете у россиян будут доступные ближнемагистральные направления. "В зимний период бесспорный лидер — Египет. Также до пандемии рос спрос на отдых в Омане. Если говорить об отдыхе в летний период, то устойчивым спросом будут пользоваться пляжи Туниса", — уточнили в пресс-службе компании.

"Также отметим высокий отложенный спрос, особенно у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, к путешествиям в Таиланд и страны Юго-Восточной Азии. По европейским направлениям, таким как Норвегия и Швеция, насколько нам известно, въезд россиян с туристическими целями в данный момент не разрешен", — продолжили в "Интуристе".

В Tez Tour также согласились, что именно Таиланд является одним из самых долгожданных туристических направлений для россиян. "Конечно, необходимо отметить наличие определенных требований ко въезду и соблюдение одновременно двух условий: наличие сертификата вакцинации от COVID-19 двухкомпонентной вакциной и отрицательного значения ПЦР-теста", — указали в туркомпании.

"При этом в ассортиментной линейке компании на текущий момент, безусловно, не хватает Азии. Компания Tez Tour также ожидает возобновления авиасообщения с Китаем и надеется, что предстоящей весной после завершения китайского Нового года и Олимпиады это произойдет", — заключили в туроператоре.