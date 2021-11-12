МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Продажи туров на новогодние праздники после длинных выходных в России активно растут и могут достичь "доковидных" уровней; среди зарубежных направлений лидирует Египет, а на Мальдивах уже кончаются места в популярных отелях, рассказали РИА Новости представители отрасли. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос

Так, в туроператоре Tez Tour предполагают, что спрос на новогодние туры в этом году может достичь уровня 2019 года. "Уже сейчас в компании фиксируют резкий рост числа бронирований, превышающий аналогичные показатели прошлого года более чем в 10 раз", — сказали в пресс-службе туркомпании.

В свою очередь сервис путешествий Level.Travel после длинных выходных фиксирует рост продаж новогодних туров на 60%.

"Начиная с 6 ноября продажи начали плавно расти и к сегодняшнему дню выросли на 60%", — сообщили в сервисе.

По данным Tez Tour, топ-5 самых популярных у россиян стран для отдыха составляют Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Россия. В период новогодних каникул самыми популярными поездками внутри страны являются посещение Москвы, Санкт-Петербурга, а также отдых на побережье в Сочи. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос

Среди зарубежных направлений на первом месте Египет. "На его долю приходится порядка 37% от общего числа бронирований. Туры в страну пирамид в новогодний период продолжительностью в одну неделю стартуют от 43 тысяч рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков", — сообщили в компании.

На долю Турции приходится порядка 25% общего числа бронирований. Цена туров начинается от 33 тысяч рублей на человека в трехзвездочном отеле с завтраками. Путевку в ОАЭ на пиковый новогодний период можно забронировать от 67 тысяч рублей на человека в отеле четыре звезды без питания.

"Новогодние туры на Мальдивы стартуют от 171 тысячи рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков. Мальдивские острова традиционно являются очень популярным направлением не только у россиян, но и у граждан многих других стран. Поэтому уже сейчас мы сталкиваемся с трудностями наличия свободных номеров категории "стандарт" в отелях", — рассказали в Tez Tour.

"В целом в этом сезоне наблюдается интересная тенденция: из портфеля активно бронируемых направлений выделяются Мексика, Венгрия, Куба, Доминикана, Сейшелы, Маврикий. Большим спросом пользуется Таиланд – сейчас это единственное доступное направление для отдыха в Азии. Туры на остров Пхукет на Новый год на семь ночей стартуют от 72 тысяч рублей на человека в отеле три звезды на базе завтраков", — заключили в туроператоре.