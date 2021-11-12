МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел", сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Верховный суд отказался отменять ПЦР-тесты для возвращающихся в Россию

"Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора "Музенидис Трэвел" из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне", — заявила Догузова.

"Тем не менее, наша первоочередная задача – сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены. Мы видим несколько вариантов решения ситуации, чтобы наши туристы в том или ином виде получили услугу, и отправились на отдых. Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей", — заключила она.

Ранее информацию об исключении из реестра всех пяти юридических лицах российского "Музенидис Трэвел" разместил "Вестник АТОР".

По его данным, они застрахованных в страховой компании "ТИТ". "Компании "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону" застрахованы на 10 миллионов рублей каждая, у компании "Музенидис Трэвел" страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей", — сообщал "Вестника АТОР".

Российский туроператор "Музенидис Трэвел" объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами и готовит иск к греческой Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб по переведенной ей оплате, сообщается на сайте туроператора.

"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства", — говорится в сообщении.

Также туроператор заявил, что готовит иск к греческой Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб по переведенной ей оплате за туры.

"Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат средств, ранее уплаченных нами им, что и определило текущее состояние российских компаний. В настоящее время мы готовим иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба", — также говорится в сообщении.

Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 миллиардов рублей, также сообщила РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова.

После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские туроператоры работали с этой компанией.